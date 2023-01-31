Участникам СВО начнут выдавать бесплатные земли в Крыму с 1 апреля Глава Крыма поручил с 1 апреля начать выдачу бесплатных земель участникам СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с 1 апреля начать бесплатную выдачу земли жителям региона, принимающим участие в специальной военной операции, сообщив об этом в своем Telegram-канале. По его словам, участки в непосредственной близости от моря будут выделяться в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах и будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля, - уточнил Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин выпустил распоряжение, согласно которому властям Крыма, Севастополя и Московской области рекомендуется предоставлять земельные участки героям спецоперации на Украине и семьям погибших в ходе боев солдат. Согласно распоряжению, российскому правительству рекомендовано предоставлять участки в безвозмездное пользование. Мера распространяется на отличившихся участников СВО, которые были награждены за свои заслуги, а также на ветеранов боевых действий.