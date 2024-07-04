Участника легиона «Свобода России» из Новосибирска отправили за решетку Жителя Новосибирска приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену

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В Новосибирской области 2-й Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя Игоря Лушко к 20 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе инстанции. Молодой человек первые пять лет будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Он был участником украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Суд приговорил жителя Новосибирской области за государственную измену. <...> Суд назначил Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы один год шесть месяцев, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Лушко вступил в легион «Свобода России» в сентябре прошлого года. По указанию куратора он поджег объект энергоснабжения железной дороги, а затем сделал кадры воинской части и располагающейся в ней техники. Осужденного задержали во время второго визита на военный объект.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил пособника Главного управления разведки Министерства обороны Украины к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии. Суд также взыскал с мужчины штраф в 500 тысяч рублей.