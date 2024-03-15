Участник теробороны погиб при обстреле белгородского города Гладков: участник теробороны погиб при обстреле города Грайворона со стороны ВСУ

Фото: t.me/v_v_demidov

Участник территориальной обороны погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, погибший гражданин неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе.

Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата для всех жителей Белгородской области, — написал Гладков.

Он также добавил, что при атаке было разрушено дорожное полотно в центре города и посечены здания торговых площадей. Различные повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля, пояснил губернатор.

Ранее мэр Белгорода Вaлентин Демидов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела города со сторoны ВСУ увеличилось до трех. Ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и одна женщина. Он назвал произошедшее террористической атакой.

На опубликованных после обстрела ВСУ кадрах можно увидеть балкон с выбитым остеклением в одном из многоквартирных домов Белгорода. При этом на фоне виднеются столбы дыма. На другом видео показан горящий автомобиль.