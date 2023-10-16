Участник СВО сломал позвоночник во время отпуска под Волгоградом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ДТП под Волгоградом пострадал 34-летний российский военнослужащий, который приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщает портал V1.RU. Его госпитализировали с травмой позвоночника. В момент аварии он находился в пассажирском кресле. Пострадавший был мобилизован осенью прошлого года из Республики Башкортостан и служил стрелком, помощником гранатометчика в звании рядового.

По информации журналистов, авария произошла ночью 10 октября в Городищенском районе. Водитель за рулем Lada Largus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный блок. В автомобиле сработали подушки безопасности.

Ранее также сообщалось, что в Приморском крае в аварию попал туристический автобус, который направлялся из Китая в Уссурийск. По информации Telegram-канала Amur Mash, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП погибли двое, также есть пострадавшие. Всего в автобусе находилось 48 пассажиров.

Кроме того, в Калужской области легковой автомобиль Opel Corsa врезался в микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии восемь несовершеннолетних и двое взрослых пассажиров микроавтобуса пострадали, их доставили в больницу. По предварительной информации, 23-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением.