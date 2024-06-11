Участник СВО с тесаком отбился от мигрантов «Жесть Казани»: участник СВО дал отпор мигрантам в дорожном споре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани участник СВО вступил в конфликт с мигрантами на дороге, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани». По его данным, иностранцы подрезали машину бойца, а после напали на него с резиновой дубиной, но военный не растерялся и, взяв тесак, несколько раз ударил по машине оппонентов.

Я защищал Родину, а вы меня ногами пинаете, — возмутился россиянин.

По информации канала, боец в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мигранты написали заявление в полицию, участник СВО не стал обращаться в правоохранительные органы.

Ранее таксист-мигрант в Москве высадил из автомобиля участников спецоперации. Военные считают, что причиной инцидента стало обсуждение теракта в «Крокус Сити Холле».

Один из участников СВО отметил, что водитель остановил автомобиль на МКАД и потребовал от военных покинуть салон. Получив отказ, он выбежал на проезжую часть и попросил помощи у двух «таких же его собратьев» таксистов, уточнил боец. Военнослужащий предположил, что их оппонент может поддерживать террористов, а также добавил, что «по шее он чуть-чуть получил за это».

До этого в Калужской области толпа пьяных мужчин избила до потери сознания участника специальной военной операции. В больнице ему диагностировали перелом костей лица и нижней стенки правой глазницы.