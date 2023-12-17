Участник СВО пришел с гранатами в пермский отдел полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-заключенный и участник специальной военной операции на Украине пришел с гранатами в отделение полиции в Перми, сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, боеприпасы оказались страйкбольными, один из них взорвался в кармане мужчины.

Как сообщает издание, Эдуард Кочнев позвонил в дверь отдела, а когда правоохранители открыли, они увидели, что мужчина держит в руках гранаты, причем из одной он выдернул чеку. В МВД Перми объявили план «Крепость» и начали переговоры с преступником. После этого один боеприпас взорвался в кармане Кочнева.

После сотрудникам полиции удалось установить, что гранаты страйкбольные. Спустя 30 минут мужчину задержали, выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за убийство, кражи и грабеж. В мае его освободили из мест лишения свободы и отправили в зону СВО, где он пробыл до 13 ноября 2023 года.

Ранее у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Гранату нашли сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Когда они разговаривали с хозяином багажа, граната сработала. Владельца боеприпаса, ранее судимого за незаконное хранение оружия, задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств.