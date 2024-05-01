Участник первомайской эстафеты умер в Иваново

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иваново умер один из участников первомайской эстафеты, сообщили в прокуратуре региона. Надзорное ведомство начало проверку.

Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на площади Революции 43-летний мужчина почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения, — уточнило ведомство.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным. Затем он отошел вместе с приятелями в сквер, где ему стало плохо. По данным администрации, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили регистрации. Умерший участник эстафеты также предоставил разрешение от врачей.

В Уфе 30 апреля зарезали 34-летнего местного жителя, который сделал замечание молодым людям, разбивавшим машину его соседа. Главным подозреваемым в убийстве оказался 22-летний молодой человек, он задержан. Сестра убитого заявила, что мужчину можно было спасти, так как он пролежал на асфальте около часа, однако никто не вызвал скорую помощь.