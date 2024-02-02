Полицейский насмерть забил палкой жену, с которой воспитывал троих детей Участковый из ревности забил насмерть мать троих детей в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде участковый до смерти забил палкой супругу, которую ревновал к своему коллеге, передает областное управление СКР. Известно, что в браке семья воспитывала троих детей. Женщина скончалась в машине скорой помощи, которую на место вызвал сам супруг.

Вечером 31 января текущего года мужчина <...> в ходе ссоры на почве ревности нанес палкой множественные удары своей супруге. <...> После содеянного фигурант сам позвонил в экстренные службы региона и сообщил о произошедшем. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 32-летняя женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи, — сообщили в СКР.

Мужчину арестовали до 1 апреля. Ему инкриминируют статью о причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Ранее СМИ писали, что священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил жену в городе Нижнекамске в Татарстане. Мотивом убийства стала ревность. Мужчина зарезал жену, расчленил, а затем спрятал голову в холодильнике, где ее нашли дети супругов. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.