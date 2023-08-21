Уборщика петербургской филармонии задержали с листовками «РДК»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уборщик филармонии имени Шостаковича Федор Коновалов был задержан в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, у мужчины нашли листовки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Отмечается, что 25-летний Коновалов был задержан утром 20 августа в своей квартире на улице Новостроек. В ходе обыска у него были найдены листовки запрещенных террористических организаций, а также переписка с куратором о сборе денег на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Самарской области по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчина фотографировал воинские эшелоны и отправлял фотографии украинским спецслужбам. Снимки он сопровождал комментариями о месте производства фотографии и количестве вооружений.

Белгородский областной суд ранее вынес приговор 45-летнему уроженцу Украины Виталию Кривошлыке. Его обвинили в госизмене за передачу сведений о военной технике армии России украинским спецслужбам. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы.