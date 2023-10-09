Уборка закончилась гибелью трех пенсионерок в пансионате Ижевска Три постоялицы пансионата в Ижевске умерли от отравления хлором

Фото: МВД РФ

Три пожилые постоялицы пансионата в Ижевске скончались от отравления парами хлора, сообщает СУ СК РФ по Удмуртии на своей официальной странице во «ВКонтакте». По данным следствия, одна из пенсионерок хотела помыть полы и растворила в воде хлорсодержащие таблетки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, 8 октября 2023 года 82-летняя постоялица пансионата для пожилых людей в Ижевске растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате. Три из них скончались, одной в настоящее время оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осуществлен осмотр места происшествия, в настоящий момент идет допрос свидетелей. Экспертам предстоит провести медицинскую и химическую экспертизы.

Ранее в деревне Окатово Тверской области нашли мертвым пенсионера. Он был заперт в стальной бочке. На теле мужчины были обнаружены побои, а также отсутствие кисти правой руки. Сын погибшего рассказал, что за три дня до смерти отец начал вести себя слишком активно.