«Ублюдки»: российский муфтий высказался о террористах из «Крокуса» NGS55.ru: в Сибири муфтий назвал шайтанами террористов из «Крокус Сити Холла»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов назвал «ублюдками» исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», его слова приводит NGS55.ru. По мнению священника, поступок террористов не имеет ничего общего с исламом и в то же время он бросает тень на представителей мусульманской общественности.

По одному, двум, трем ублюдкам, так скажем, шайтанам, которые поддались на какие-то деньги, такое натворили... Это, конечно, нас, мусульман, не украшает. Мы должны сделать вывод. Сделать вывод, что среди нас таких ребят, шайтанов, не должно быть, — заявил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что исполнителей теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, нельзя назвать религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру. По его словам, они не имели соответствующей атрибутики. Медведев подчеркнул, что эти преступники являются примитивными наемными убийцами, нанятыми за относительно небольшие деньги для совершения теракта.

Минтруд Таджикистана сообщал о заметном оттоке своих граждан из России после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по делу о котором были задержаны граждане страны. Появлялись в Сети и сообщения об увольнении таджиков по национальному признаку.