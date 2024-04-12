Убивший маленького сына житель Ленобласти сел на 19 лет Убивший маленького сына житель Ленобласти получил 19 лет колонии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Житель Ленобласти получил 19 лет колонии за убийство сына 2020 года рождения, сообщила служба СУ СК РФ по региону. По данным следствия, 24-летний мужчина в январе 2023 года после ссоры с сожительницей ранил ножом ребенка.

После совершенного преступления он обратился к полицейским, которые отвезли отца с сыном в больницу. Врачам оставалось констатировать смерть мальчика.

Сожительница убийцы была матерью ребенка. На допросе подсудимый рассказал, что причиной ссоры послужила «измена». Его приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летний житель поселка Шушары убил молодую супругу, которая была младше его на 15 лет. Два месяца назад мужчина уже пытался убить девушку, но тогда она смогла отбиться от агрессора.

Речь идет о паре из Азербайджана, проживавшей в доме на Старорусском проспекте: мужчина, вооружившись ножом, набросился на девушку и нанес ей множество ударов, от которых она скончалась на месте. Мотивы преступления пока неизвестны, но в вечер убийства мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.