Стали известны подробности о женщине, чей труп нашли на крыше дома на Алтае Лента.ру: найденная на крыше дома в Барнауле женщина не была склонна к алкоголю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убитая супругом из-за квартирного вопроса 38-летняя жительница Барнаула была приветливой и не склонной к алкоголю, рассказала «Ленте.ру» знакомая семьи. Бывший муж убитой, со слов знакомой, не работал и много играл в компьютерные игры. Женщина отмечает, что подозреваемый был более скрытным.

Лена была не склонна к алкоголю, была общительная, приветливая. Костя был более скрытный, не работал, играл много в компьютерные игры и в покер по интернету, — рассказала женщина.

8 января тело Елены нашли на крыше многоэтажного дома. Константина задержали по подозрению в убийстве. По версии следствия, в ночь на 5 января в ходе ссоры из-за раздела квартиры мужчина задушил бывшую супругу, тело поднял на крышу и припорошил снегом. Также подозреваемый избавился от вещей убитой и ее сотового телефона. До 8 января Елена числилась в МВД как пропавшая без вести. Разбирательство ведется по статье «Убийство», следствие ходатайствовало об аресте бывшего супруга убитой.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что дети убитой Елены заявляли, что мама накануне пропажи «опять пила». Супруги в течение года регулярно звонили в полицию и жаловались на побои. У пары в браке родились двое детей, которым сейчас 7 и 11 лет. После задержания отца дети были переданы органам опеки.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне 23-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот семилетнего сына. Мальчика доставили в одну из местных больниц и срочно прооперировали.