Убивший сотрудницу рыбинской школы мужчина арестован

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рыбинский городской суд арестовал мужчину, который убил сотрудницу рыбинской школы в Ярославской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. В ведомстве отметили, что обвиняемый заключен под стражу до 2 января 2023 года.

При этом, как сообщили в СК, мужчина своей вины не признает.

2 ноября мужчина пришел в школу на улице Баженова в Рыбинске, где в канцелярии работала его бывшая сожительница. Она пустила его в здание. Между ними произошел конфликт, мужчина нанес потерпевшей ножевое ранение, от полученной травмы женщина умерла. Обвиняемый также ранил 51-летнюю сотрудницу школы, которая стала свидетелем произошедшего, ее госпитализировали. Сам нападавший был госпитализирован с ножевым ранением и неделю находился в больнице в тяжелом состоянии. Он был под охраной.