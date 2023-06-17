Убивший собаку живодер бросается на людей с ножом в Екатеринбурге Жители Екатеринбурга пожаловались на мужчину, бросающегося с ножом на прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга пожаловались на соседа по лестничной клетке, который кидается на прохожих с ножом, пишет Telegram-канал Ural Mash. В мае он убил свою собаку в подъезде и выбросил ее труп в мусорку. После этого он попал в психиатрическую лечебницу, откуда, по информации канала, ему удалось сбежать. Теперь местные жители боятся отпускать детей гулять во двор.

По словам соседей, 39-летний Владлен Третьяков агрессивен, часто пьет, пристает к женщинам, кидается на людей, ворует велосипеды и разводит огонь во дворе. Очевидцы рассказывают, что также слышали, как ранее из его квартиры доносились крики жены. По данным Ural Mash, Третьяков подсадил ее на наркотики, из-за чего она скончалась у него на глазах.

После ее смерти мужчина остался с двумя дочками 12 и 14 лет. Позже их забрала служба опеки, а отца лишили родительских прав. Соседи рассказали, что он часто бил девочек. По данным канала, после побега из лечебницы Третьяков также сломал позвоночник тестю.

Кроме того, Ural Mash пишет, что до убийства своего пса мужчина и ранее издевался над животными, поэтому зоозащита забрала у него двух кошек.

Ранее в Мурманске мужчина напал с ножом на трех человек. Сотрудники бара, около которого все произошло, сообщили в дежурную часть полиции о конфликте между посетителями. Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель областного центра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Очевидец рассказал, что пострадавшие в поножовщине парни хотели разнять драку.