Убивший на глазах у ребенка супругу житель Сочи попал на видео В Сочи пьяный муж убил супругу на глазах у ребенка, после чего уснул в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи муж в состоянии алкогольного опьянения избил а после зарезал жену на глазах у своего ребенка, сообщает Telegram-канал «Че происходит?! Сочи». После убийства мужчина вышел на лестничную клетку, разбил окно и уснул.

По данным очевидцев, ребенок в ЧП никак не пострадал. Согласно данным с камеры видеонаблюдения, мужчина вышел из квартиры на 10 этаже многоэтажного дома в 6:30. Позже он снял кофту и разбил окно между 12 и 13 этажами.

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31 октября в Санкт-Петербурге победитель чемпионатов по рукопашному бою из ревности избил свою девушку, которая танцевала с другим мужчиной в баре. У 28-летней пострадавшей диагностированы перелом ребра, височной кости, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Только наутро она обратилась за медицинской помощью, поскольку почувствовала головокружение.