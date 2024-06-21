Убивший двух человек в Москве ураган «Эдгар» добрался до Пермского края

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Ураган «Эдгар», который бушевал в Москве в четверг, 20 июня, добрался до Пермского края, пишет Telegram-канал «Большая Пермь». Очевидцы рассказали, что ветер уже повалил деревья, а у одного из городских торговых центров из-за дождя протекает крыша.

В Перми местные жители пытаются прятаться в подземном переходе вокзала, из-за чего там образовалась давка. В ГУ МЧС по региону предупредили о сильных ливнях и ветре с порывами до 27 метров в секунду. В ведомстве местных жителей призвали быть осторожнее за рулем, обходить слабо укрепленные конструкции и не стоять под деревьями.

В результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека. Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк «Дубки» на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса. Кроме того, пострадали 16 человек.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сообщили, что жители Москвы и Московской области, пострадавшие от последствий урагана «Эдгар», могут рассчитывать на выплаты. Ущерб возместят пассажирам общественного транспорта и автомобилистам, застраховавшим свои машины по договорам каско. Что касается здоровья и жилья, то выплаты могут получить лишь те, кто заключал договоры о страховании жизни или собственности.