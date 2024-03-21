Убивший более 30 пенсионерок поволжский маньяк получил пожизненное Суд приговорил убийцу пенсионерок Радика Тагирова к пожизненному заключению

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Радик Тагиров

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы поволжского маньяка Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Первые 10 лет заключения ему предстоит провести в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.

По совокупности преступлений путем частичного сложения... назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима, — огласил приговор судья.

Тагирова признали виновным в трех покушениях на убийство и более чем 30 расправах над пожилыми женщинами. По версии следствия, преступления мужчина совершал в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Москве. Он находил одиноких пенсионерок, под видом работника коммунальной службы проникал к ним в жилье, затем расправлялся с ними и похищал деньги.

19 марта Радик Тагиров выступил с последним словом, в котором заявил, что не имеет отношения к преступлениям, а признательные показания давал под давлением. Подсудимый также подчеркнул, что, по версии следствия, убийства совершались с целью ограбления, но он не нуждался в деньгах.