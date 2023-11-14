Убивший 14-летнюю подругу и ее мать школьник мог быть под наркотиками SHOT: школьник в момент убийства своей девушки мог быть под наркотиками

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Школьник из Екатеринбурга мог убить свою 14-летнюю девушку и ее мать под воздействием наркотических веществ, сообщает SHOT. По данным канала, мог пострадать и пес убитых, соседи со вчерашнего дня не слышали лай животного.

Как стало известно SHOT, подозреваемому в ближайшее время проведут тест на запрещенные вещества. Канал пишет, что парня неоднократно замечали употребляющим наркотики и алкоголь в подъездах, в том числе и в доме, где жила его девушка.

В настоящий момент со старшеклассником проводят следственные действия на месте происшествия. По информации SHOT, 20 тысяч рублей с карты убитой женщины подросток мог снять, чтобы купить дозу наркотиков.

Источник рассказал каналу, что задержанный подросток рос в неблагополучной семье, а также регулярно прогуливал школу. Убитая, по словам собеседника, училась удовлетворительно.

Ранее стал известен мотив жестокого убийства девочки: сообщалось, что парень несколько раз ударил ее ножом из ревности к старшему брату. Парню показалось, что школьница изменяет ему с 26-летним родственником. После того как подозреваемый расправился с девочкой, он дождался ее мать и убил ее таким же способом, а затем украл ее банковскую карту и ушел гулять.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.