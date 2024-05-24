Убившие двух девушек экс-полицейские отправились на СВО после года колонии «Осторожно, новости»: осужденные за убийство экс-полицейские отправились на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывшие сотрудники полиции из Бурятии Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, которые были осуждены на 17 и 18 лет за убийство двух девушек, заключили контракт с Минобороны РФ и отправились в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Утверждается, что осужденные пробыли в колонии всего год.

По данным канала, изрубленные топором тела двух молодых местных жительниц нашли в Клюквенной пади возле бурятского поселка Селенгинск. В убийстве заподозрили местных правоохранителей, поскольку в последний раз погибших видели возле местного отдела полиции. В то время не стали заводить уголовное дело, но в 2019 году расследование убийства возобновили, и после того, как показания дала еще одна девушка, сумевшая сбежать от преступников, их арестовали.

Отмечается, что в 2022 году суд присяжных оправдал Истомина и Инкина, только со второго раза в марте 2023 года их отправили в колонию. Из колонии они и уехали на СВО, при этом обжаловав приговор суда в виду «существенного нарушения уголовно-правового закона», пишут авторы со ссылкой на Telegram-канал «Люди Байкала». Восьмой Кассационный суд оставил их приговор без изменений, однако осужденные на нем уже не присутствовали.

Ранее проект «Если быть точным» со ссылкой на данные журнала ФСИН «Ведомости уголовно-исполнительной системы» сообщал, что количество заключенных в России сократилось на 58 тысяч человек за 2023 год. Социолог, специалист по судебной статистике Елена Юришина назвала убыль тюремного населения естественным процессом.