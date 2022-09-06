Застрелившему соседскую козу фермеру может грозить пять лет лишения свободы Застрелившему соседскую козу фермеру из Подмосковья может грозить пять лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Дядьково Дмитровского городского округа фермер застрелил соседскую козу, которая паслась рядом с его картофельным полем. Пуля попала в лопатку и пробила легкое, из-за чего животное умирало долго и мучительно. Хозяин козы написал заявление в полицию, теперь убийце может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Ольга Шацкая.

Есть основания для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Нужно описать обстоятельства происшествия и требовать установить лицо, совершившее преступление. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, — пояснила специалист.

Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй добавила, что владельцам козы нужно подать заявление в разрешительную систему МВД по выдаче прав на оружие, сообщив, что были нарушены правила его применения. С фермера также можно взыскать материальный ущерб, подав иск в гражданский суд в частном порядке, отметила эксперт.

Кадры смертельной агонии раненого животного попали на видео.

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