Убившая детей «из-за бесов» оказалась дочерью настоятельницы монастыря

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Жительница Екатеринбурга, убившая трех детей «из-за вселившихся бесов», оказалась дочерью настоятельницы монастыря в Козельске, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, она родилась в Калужской области.

Источник рассказал, что женщина самостоятельно рассказала родственникам об убийстве сразу после того, как лишила детей жизни.

Сразу после убийства Анастасия написала сообщение матери и племяннице. Она объяснила, что задушила детей, так как в них «вселились бесы». Утром племянница дозвонилась до полиции в Екатеринбурге. После этого к квартире семьи отправили участкового. Он попросил хозяйку съемного жилья связаться с главой семьи, — сказал источник.

По информации издания, супруг женщины в 2019 году вышел на пенсию после 20 лет службы в МВД.

Убитым детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Соседи рассказали, что из квартиры, где проживала неблагополучная семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет — они переехали из Калуги.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних). Ход расследования проконтролирует областная прокуратура.