Убитый после ссоры в кафе Саранска оказался чемпионом России по BMX

Фото: info-rm.com

Мужчиной, погибшим в результате драки после конфликта в кафе в Саранске, оказался чемпион России по велогонкам BMX Владимир Левин, стоявший у истоков развития этого вида спорта в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР). Левин скончался на месте происшествия из-за ножевого ранения.

Владимир Левин убит, погиб в результате нападения. Он был основоположником BMX, стоял у истоков российских BMX-гонок. В 2000 году в Омске он занял первое место на чемпионате России. Кроме того, он выигрывал первенства России в 1997 и в 1998 годах. Его в команде ценили, о нем хорошо отзывались. Выражаем соболезнования его семье, — заявили в ФВСР.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря между 41-летним Левиным и незнакомым ему 28-летним местным жителем произошла ссора. Позже днем мужчины встретились на улице Гагарина для дальнейшего выяснения конфликта. Между ними завязалась драка, в ходе которой спортсмена ударили ножом.

Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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