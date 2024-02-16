Убитые взрослые, осиротевшие дети: ВСУ обстреляли Белгород

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода

Около полудня 15 февраля ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. В городе сработал сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет было сбито ПВО. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.

Убиты семь человек, из них один ребенок, ранены 19 жителей города. У погибшей при атаке преподавательницы БелГУ Любови Губкиной остались трое детей. Во время пары, которая проходила онлайн, женщина вышла в магазин, когда начался обстрел.

Кадры разрушенного ракетами города — в галерее NEWS.ru.

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