Убитые дети, разрушенный Белгород: кадры последствий ракетного удара ВСУ ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Сегодня днем ВСУ ударили ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire по жилым кварталам Белгорода. Погибли как минимум 14 человек, из них трое детей. Ранены 108 жителей города. Минобороны РФ объяснило украинскую атаку попыткой отвлечь внимание от поражения на фронте.

ВСУ впервые массировано ударили ракетами по центру российского областного города. МИД России назвал произошедшее «очередным циничным и кровавым преступлением». Заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени. Представитель Госдепартамента США уже сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой.

Кадры трагедии — в фотоподборке NEWS.ru.

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