Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ