Убитую ВСУ двухлетнюю девочку похоронили в Севастополе Погибшую при обстреле Севастополя девочку похоронили на «Аллее славы»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины

В Севастополе похоронили двухлетнюю девочку Лизу Кирнос, погибшую во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по местному пляжу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, из-за трагедии скорбит весь город. Погребение состоялось на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.

Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка. Лиза была третьим долгожданным ребенком и единственной дочкой. Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет, — написал Развожаев.

Удар по Севастополю был нанесен днем 23 июня. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

По данным российского Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.

Все полетные задачи ракет, поставляемых Штатами ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки ударов используются данные спутников США. Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь, подчеркнули в Минобороны РФ.