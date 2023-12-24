Убитая в Москве девушка перед смертью успела позвонить подруге

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Москвичка Влада, убитая 23 декабря своим 37-летним сожителем Алексеем, успела перед смертью позвонить по видеосвязи подруге и сказать, что ее убивают, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина нанес 25-летней девушке удар ножом по шее, а после порезал себя. Прибывшие на место силовики и медики обнаружили труп девушки.

Известно, что Алексей выжил, был доставлен в больницу и дал признательные показания. Пока ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Пара жила вместе в квартире на Мукомольном проезде. Накануне вечером они поссорились. В ближайшее время подозреваемого ждут несколько судебных экспертиз. В квартире, где произошло ЧП, работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее в подмосковной Балашихе местный житель зарезал мать охотничьим ножом во время ссоры. Конфликт возник на фоне квартирного вопроса: женщина хотела продать свою долю. После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.