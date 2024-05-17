Убил и рыдал над трупом: что известно о смерти солистки группы Una

Фото: vk.com/unamusic

Анастасия Котова

В Санкт-Петербурге арестовали 31-летнего Артема Табачука, подозреваемого в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. Девушка не успела при жизни выпустить новую песню. О подробностях криминально-бытовой истории читайте в материале NEWS.ru.

15 ударов по голове и туловищу

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una Анастасии Котовой. Ее бойфренд Артем Табачук обратился в полицию 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. Певица от полученных травм скончалась на месте.

Подозреваемый 31-летний Табачук признался, что был пьян. Ранее он трижды был судим за грабежи. Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение вреда здоровью, повлекшего смерть».

Колпинский районный суд арестовал Табачука до 15 июля. Мужчина дал признательные показания и отправится в СИЗО, хотя просил о другой мере пресечения.

«Табачук с 18 часов 00 минут до 20 часов 05 минут 15.05.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире <...> на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к [потерпевшей] нанес ей правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть», — сообщили в суде.

«Патрульный Петербурга» уточняет, что Табачук плакал над трупом погибшей. При этом он утверждал, что нанес девушке несовместимые с жизнью травмы в ходе «обоюдной драки».

От двух до 15 лет лишения свободы

Табачуку может грозить до 15 лет лишения свободы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт отметил, что такой срок могут назначить, если суд признает произошедшее умышленным убийством.

«Если суд решит, что это было умышленное убийство, то наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Но может быть и промежуточное — причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Следствию необходимо будет выяснить все причины и обстоятельства», — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что диапазон наказания может быть разным. Так, в случае если суд квалифицирует действия подозреваемого как причинение смерти по неосторожности, сожителю убитой грозит максимум до двух лет лишения свободы. При этом, по его словам, при отсутствии у задержанного судимостей ему могут назначить условное лишение свободы. Но у подозреваемого за спиной три срока за грабежи.

Последняя песня

Анастасия не дожила неделю до своего 38-го дня рождения. Группа Una, в которой она пела, играет инди-рок и популярна в петербургских музыкальных кругах. В составе Una Котова выступала с 2005 года — с коллективом они записывали песни, снимали клипы и давали концерты.

«15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите ее последнюю песню… Царствие Небесное…» — сообщили музыканты в официальном сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Коллега Котовой Юрий Гаврилов в беседе с 78.ru рассказал, каким человеком была жертва бытового конфликта. По его словам, девушка всегда пыталась сгладить конфликты в напряженных ситуациях.

«Отзывчивая, добрая, такая очень внимательная к людям, никаких конфликтов не было. Всегда старалась, наоборот, конфликты все сгладить, ненавязчивая, приятная, талантливая», — поделился Гаврилов.

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