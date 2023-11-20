Убийства, изнасилование и плату за секс подросткам оценили в 22 года тюрьмы Житель Иркутской области получил 22 года за убийства и насилие над подростками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Иркутской области признан виновным в трех убийствах, изнасиловании и получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, сообщил Следком. За совершенные преступления он отправится в тюрьму на 22 года. По версии следствия, мужчина орудовал в области в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы.

Подсудимый признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием), — говорится в сообщении.

В 2007 году он изнасиловал и убил 15-летнюю девочку. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря слаженной работе следователей были собраны все доказательства и установлено, что виновен в преступлении житель поселка Балаганск, говорится в сообщении.

Преступления, связанные с получением сексуальных услуг несовершеннолетнего, совершались в отношении лиц от 16 до 18 лет. Под определением понимается половое сношение или иные действия сексуального характера при условии денежного вознаграждения подростка.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему на каникулы. Девочка долгое время не рассказывала матери о произошедшем из-за чувства стыда.