Убийство бойца ММА Мутаева в Махачкале попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео момента убийства бойца смешанного стиля (ММА) Магомедрасула Мутаева в Махачкале. На кадрах видно, как мужчина выходит из подъезда и производит выстрелы в упор. Несколько из них он делает в уже лежащего на земле человека.

Ранее пресс-служба регионального Следственного комитета сообщила, что 21-летний спортсмен был убит из огнестрельного оружия возле жилого дома. Он скончался от полученных ран в карете скорой помощи. Нападавший выстрелил в Мутаева не менее семи раз, его объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

По данным Telegram-канала Mash Gor, предполагаемым убийцей Мутаева является 18-летний Надырхан К. По данным канала, предположительной причиной совершения преступления стала месть. Авторы канала написали, что около месяца назад спортсмен и его друзья избили Надырхана К. и облили зеленкой.

Позже в региональном управлении МВД сообщили, что установили личность подозреваемого. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. На месте происшествия работает следственная группа.

До этого сообщалось, что во время спарринга на чемпионате в Кирове умер 18-летний боец ММА. Молодой человек в ходе тренировки перед боем пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Трагедия произошла в школе олимпийского резерва «Юность».