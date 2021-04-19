Убийцу пятилетней девочки в Крыму приговорили к пожизненному сроку

https://static.news.ru/photo/19a36bf4-a122-11eb-9d0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму вынесен приговор убийце пятилетней девочки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно.

Вердикт вынес Верховный суд Крыма. На основании приговора суда он признан виновным в убийстве девочки. Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил, сообщается на сайте следуправления СКР по Республике Крым и Севастополю.

В ноябре 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже пятилетней жительницы села Кропоткино. С заявлением в полицию обратился её отчим. Он пояснил, что вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочка осталась дома одна. По возвращении он увидел, что входная дверь открыта, признаков взлома нет, а ребёнок дома отсутствует.

В ходе расследования произошедшего рассматривались различные версии. К поискам девочки были привлечены волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», добровольцы из различных регионов и просто неравнодушные местные жители.

Во время проверки на полиграфе криминалисты установили причастность отчима к пропаже девочки. В итоге он дал признательные показания и указал место, где спрятал её тело. Там оно и было найдено.

Следователи установили, что мужчина утопил ребёнка в ванной, а труп закопал неподалёку от места жительства. Об исчезновении девочки он заявил для создания себе алиби.

Ранее сообщалось, что суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину. Свою вину он не признал, но она была доказана следствием.