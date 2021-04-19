Убийцу пятилетней девочки в Крыму приговорили к пожизненному сроку

В Крыму вынесен приговор убийце пятилетней девочки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно.
Вердикт вынес Верховный суд Крыма. На основании приговора суда он признан виновным в убийстве девочки. Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил,
В ноябре 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже пятилетней жительницы села Кропоткино. С заявлением в полицию обратился её отчим. Он пояснил, что вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочка осталась дома одна. По возвращении он увидел, что входная дверь открыта, признаков взлома нет, а ребёнок дома отсутствует.
В ходе расследования произошедшего рассматривались различные версии. К поискам девочки были привлечены волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», добровольцы из различных регионов и просто неравнодушные местные жители.
Во время проверки на полиграфе криминалисты установили причастность отчима к пропаже девочки. В итоге он дал признательные показания и указал место, где спрятал её тело. Там оно и было найдено.
Следователи установили, что мужчина утопил ребёнка в ванной, а труп закопал неподалёку от места жительства. Об исчезновении девочки он заявил для создания себе алиби.
Ранее сообщалось, что суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину. Свою вину он не признал, но она была доказана следствием.