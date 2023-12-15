Подозреваемый в убийстве петербурженки задержан спустя 26 лет Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в убийстве петербурженки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Тагила, который подозревается в совершении убийства 26 лет назад, пишет «Фонтанка.ru». По данным издания, от его рук в 1997 году погибла петербурженка

Тело 27-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире дома на проспекте Науки в августе 1997 года. Тогда было возбуждено уголовное дело, но расследование по нему приостановили, поскольку следователи не смогли найти подозреваемого.

В 2023 году его нашли в Нижнем Тагиле. Известно, что 43-летний мужчина окончил факультет сценических искусств, но по специальности не работал. Задержанного доставят в Санкт-Петербург и передадут сотрудникам Следственного комитета.

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли дело об исчезновении бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, которое произошло четверть века назад. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержан подозреваемый в причастности к похищению экс-парламентария в 1997 году, который впоследствии был убит.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. Выдвигалась версия, что похищение связано с тем, что у бывшего депутата накопились долги.