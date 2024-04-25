Убийцу одноклассника отправили в колонию спустя 17 лет Во Владивостоке мужчину посадили на 17 лет за убийство одноклассника в 2007 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке 46-летнего мужчину приговорили к 17 годам и двум месяцам колонии за убийство, совершенное на встрече одноклассников в 2007 году, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю. Он подрался с 26-летним участником встречи, а после выследил его и застрелил из охотничьего ружья. Кроме того, стрелявший ранил еще одного человека.

Спустя некоторое время [после драки], заручившись поддержкой друзей, с целью решения данного конфликта, обвиняемый, достоверно зная место нахождения потерпевшего, приискав охотничье ружьё, прибыл к магазину по улице Снеговой, где совершил не менее пяти выстрелов в сторону людей, находящихся в окружении потерпевшего. В результате чего совершил убийство друга потерпевшего, а также причинил огнестрельные ранения С. Иванушкину, повлекшие тяжкий вред здоровью, — сообщили в Следкоме.

«ФедералПресс» уточняет, что подозреваемый скрывался до 2021 года, хотя у преступления было множество свидетелей. Задержали его во время прогулки на катере по Амурскому заливу. Во время проверки документов сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю он брызнул из перцового баллончика в одного из офицеров.

Ранее находившегося 19 лет в розыске члена волгоградской организованной преступной группы задержали в Саратове. Мужчина подозревается в двойном убийстве.