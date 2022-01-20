Россиянину дали пожизненный срок за убийство футболиста ради пива

Омский областной суд приговорил к пожизненному сроку 31-летнего Георгия Легачёва, признанного виновным в убийстве 21-летнего футболиста Егора Дробыша, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета. Подельник Легачёва осуждён на шесть лет. Год назад в Омске они напали на Дробыша и его друга и нанесли им ножевые ранения. После чего забрали у потерпевших пакет с пивом и скрылись. В результате спортсмен скончался на месте, его товарища удалось спасти.

Следствием установлено, что ранее судимый за убийство с отягчающими обстоятельствами Легачёв и ранее трижды судимый за хищения чужого имущества Нагорнюк, увидев 27 января 2021 года около двух часов ночи на улице Магистральная в г. Омске двух парней с пакетом и телефоном, решили ограбить их, — говорится в сообщении.

Обвиняемые напали, при этом Легачёв нанёс несколько ударов ножом в спину 21-летнему спортсмену, а также несколько раз ударил ножом в грудь его 22-летнего друга, тяжело ранив.

Раненые ребята выбежали на освещённый участок и начали звать на помощь, чем спугнули нападавших. Те схватили пакет с пивом и скрылись с места преступления. Несмотря на то что преступление было совершено в безлюдном месте, спустя три дня преступники были задержаны. Суд также обязал их возместить потерпевшим 5 млн рублей.

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