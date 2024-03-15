Убийце уральского боксера вынесен суровый приговор В Каменске-Уральском вынесен приговор по делу об убийстве в местном клубе

Фото: Прокуратура Свердловской области

Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области вынес приговор двум местным жителям, застрелившим 29-летнего боксера и ранившим очевидца, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию региональной прокуратуры. Одному из обвиняемых.присудили 13 лет строгого режима, другому — три года общего.

Как отмечает издание, в ночь на 12 августа прошлого года между двумя обвиняемыми и 29-летним спортсменом Александром Максимовым возникла ссора. В результате боксер был застрелен насмерть, а очевидец, который попытался помочь атакованному спортсмену, получил ранение.

По информации прокуратуры, дело в суде рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они вынесли вердикт, в соответствии с которым 37-летний мужчина, застреливший Максимова, был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй стрелок — 33-летний мужчина, ранивший в живот очевидца конфликта, получил три года в колонии общего режима за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении лица, выполняющего общественный долг.

При этом обвинение просило назначить подсудимым 14 лет колонии строгого режима и четыре года колонии общего режима соответственно, уточняет издание. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее полиция в Крыму задержала местного жителя по подозрению в убийстве сестры. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась.