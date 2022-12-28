Убийце двух девочек в Рыбинске дали пожизненный срок Ярославский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу двух девочек в Рыбинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, убившего двух девочек восьми и 13 лет в сентябре 2020 года в Рыбинске, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Кроме этого судья потребовал взыскать с обвиняемого 10 млн рублей в пользу отца убитых и два млн рублей в пользу матери. Мужчина полностью признал свою вину.

Признать Молчанова Виталия Алексеевича виновным <...> и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил приговор судья.

15 сентября 2020 года в Рыбинске мать двух сестер 8 и 13 лет обнаружила их мертвыми в своем доме. Полицейские возбудили уголовные дела об убийствах, совершенных с особой жестокостью, и изнасиловании. Главным подозреваемым стал сожитель женщины Виталий Молчанов, к которому она переехала с детьми около полутора месяцев назад. Спустя несколько дней он был задержан в том же районе, в котором и совершил убийства.

Сам Молчанов признался в убийстве двух малолетних дочерей своей сожительницы. Он сообщил о совершении преступления во время допроса, прошедшего непосредственно на месте задержания. По словам преступника, перед убийством он употреблял алкоголь. Какое именно спиртное пил Молчанов, неизвестно. По имеющейся информации, последующие пару дней он провел, отлеживаясь в кустах. Молчанов признался, что пытался свести счеты с жизнью, доведя себя до обезвоживания. Когда полиция нашла мужчину, он был трезв.