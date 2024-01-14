Убийца зарезал мужчину на глазах у ребенка и снял это на камеру Mash: жителя Чечни зарезали на глазах у ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Чечни зарезали на глазах у ребенка, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Происходящее убийца снимал на камеру. По информации канала, он мог совершить преступление из кровной мести.

Сначала злоумышленник провел короткий разговор со своей жертвой, а потом накинулся на нее с ножом. В паре метров находился испуганный ребенок, который, предположительно, является сыном погибшего. После жестокой расправы мужчина выбежал со двора, где произошло преступление, сел в машину и уехал.

Позднее специалисты установят, что он нанес своей жертве больше 10 ударов ножом. По информации канала, преступника все еще не задержали.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области местный житель напал с ножом сразу на троих человек. Подозреваемый разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Он нанес ей несколько ударов ножом, после чего напал на ее знакомого и прибывшего на вызов полицейского. Мужчину удалось остановить только после применения правоохранителями огнестрельного оружия. Пострадавшие и подозреваемый госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.