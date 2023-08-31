Убийца из Мурино раскрыл подробности расправы над бывшей девушкой Mash: убийца из Мурино заранее спланировал расправу над бывшей девушкой

Житель города Мурино признался в том, что заранее спланировал убийство бывшей девушки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как утверждается, 25-летний Глеб тяжело переживал расставание, потому выманил ее в безлюдное место под предлогом поиска закладки с наркотиками.

По информации канала, Глеб встретился с девушкой около 07:00 у дома на проспекте Авиаторов Балтики. Вместе они направились к ближайшей стройке. Там между ними вспыхнула ссора, и парень достал нож, ударив подругу не менее двух раз. С места преступления Глеб скрылся, пройдя через гаражи, а затем вызвал такси. Дома он постирал одежду, а нож и кроссовки выбросил в мусорный бак. Он также удалил данные о поездках и звонках из телефона.

Ранее в Мурино полиция задержала 43-летнего безработного. Он удерживал дома женщину, которую пригласил к себе под предлогом распития спиртного. На протяжении семи часов мужчина издевался над женщиной, избивал ее при помощи мачете и грозился расчленить. На злоумышленника вышли, когда к правоохранителям обратилась мать пострадавшей, обеспокоенная долгим отсутствием дочери. Мужчину вскоре нашли и задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.