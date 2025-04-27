Убийца девяти человек под Тверью запросил повторную психическую экспертизу

Фото: Александр Солодков/РИА Новости

Сергей Егоров

Сергей Егоров, убивший в 2017 году девять человек в поселке Редкино в Тверской области, попросил провести еще одну психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По мнению приговоренного к пожизненному заключению мужчины, первая процедура была проведена «не полностью и неправильно».

Отмечается, что первая экспертиза признала его вменяемым. Специалисты подтвердили, что в момент совершения преступления он осознавал свои действия.

Ранее Егоров рассказал, что не собирался никого убивать. Он взял карабин, чтобы добиться извинений, а в ответ его попытались избить. По словам осужденного, выстрелы произошли непроизвольно из-за испуга. Отмечалось, что Егоров обиделся на своих будущих жертв и, взяв «Сайгу», вернулся, чтобы их напугать.

Трагедия произошла в июне 2017 года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Тверской области. После застолья между Егоровым и участниками праздника возник конфликт: мужчину обвинили во лжи о его службе в ВДВ. Позднее он вернулся с ружьем и застрелил восемь человек, еще одну жертву нашли в багажнике автомобиля. Девушка, которой удалось спастись, вызвала полицию. Егоров на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения и не предпринимал попыток скрыться.