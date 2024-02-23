Убийц члена ОПГ задержали в Петербурге спустя четверть века «78»: в Петербурге задержали подозреваемых в убийстве члена ОПГ спустя 24 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве члена ОПГ «Мироновцы» Сергея Максимова в январе 2000 года, сообщает «78». По его данным, погибший состоял в банде Виталия Орлова, действовавшей в 1990-е годы, и проходил одним из подозреваемых в убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

По подозрению в убийстве Максимова задержали 54-летнего Олега Каштело и 49-летнего ранее судимого Александра Сивакова, сообщает издание. По версии следствия, Каштело являлся заказчиком преступления, а Сиваков помогал ему скрыть следы преступления и оказывал содействие в обеспечении алиби.

Максимов был бывшим бойцом СОБР, участвовал в конфликтах в Чечне и Югославии, был приставлен к ордену Мужества. Его убили 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре в Выборгском районе Петербурга, также ранение получил очевидец. Было возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» пишет, что Каштело является сооснователем и совладельцем ночного клуба «Грибоедов», расположенного в бомбоубежище недалеко от Лиговского проспекта в центре Петербурга. По данным издания, один из непосредственных убийц уже пошел на сделку со следствием, второй успел скрыться из страны.

В декабре МВД сообщило о задержании лидера и членов ОПГ, участникам которой инкриминируется более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. По данным ведомства, структура сформировалась в конце 1990-х годов, ее возглавляли бывший военнослужащий ВС РФ и сотрудник спецназа СОБР.