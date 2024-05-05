УАЗ с людьми затонул в грязи в Курганской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Автомобиль УАЗ, в котором находились несколько человек, затонул в грязной канаве в СНТ «Заря» в Курганской области, сообщает РЕН ТВ. Уточняется, что водитель транспортного средства пытался преодолеть затопленный участок дороги. На помощь затонувшим подоспели местные жители.

Водителя тщетно пытались остановить сотрудники МЧС, которые выкачивали воду. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль практически полностью затонул, из воды торчала лишь крыша УАЗа.

Один из местных жителей по имени Вадим первым прыгнул в воду на помощь людям. Он вытащил пассажиров и водителя машины на берег. Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Водителя УАЗа отправили в вытрезвитель.

Ранее СМИ сообщали о гибели 19-летнего студента из Елабуги в Татарстане. Тело молодого человека нашли в шести метрах от берега реки Кама после того, как его автомобиль оказался в водоеме. Уточнялось, что юноша посадил за руль 18-летнюю девушку без водительских прав, когда отдыхал с друзьями.

До этого пресс-служба МЧС России сообщала, что в Иркутской области перевернулась аэролодка, она ушла под воду Байкала. На борту судна находились шесть человек, четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое утонули.