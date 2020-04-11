У жителя Ялты обнаружили коронавирус с третьей попытки

https://static.news.ru/photo/dadab236-7bdb-11ea-be85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жителя Ялты трижды тестировали на COVID-19, прежде чем у него было выявлено наличие инфекции.

Первые два теста дали отрицательный результат. Третий был проведён с интервалом в 10 дней. Его результат оказался положительным.

Заболевший является членом семьи женщины-врача, у которой ранее был обнаружен коронавирус. В последнее время он ни с кем не контактировал, поскольку находился в инфекционной больнице под наблюдением медиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.

Ранее NEWS.ru писал, что больница в крымском городе Армянск была закрыта на карантин из-за угрозы заражения персонала и пациентов COVID-19. Всего в республике зафиксировано свыше 20 случаев коронавируса. В регионе действует режим повышенной готовности.

В России на сегодняшний день выявлено 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли – 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели – более 378 тысяч.