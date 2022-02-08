У жителя Подмосковья изъяли более двухсот галлюциногенных грибов

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя подмосковных Мытищ по подозрению в культивации галлюциногенных грибов. У него дома силовики обнаружили соответствующее оборудование, электронные весы, фасовочный материал и 213 грибов. В них содержится вещество псилоцибин, вызывающее наркотический эффект, сообщают «Вести Подмосковья».

Полицейские осмотрели жилище и обнаружили полиэтиленовые упаковки, электронные весы, фасовочный материал, оборудование для культивирования растений, а также банки, в которых находились растения в виде грибов. Всего грибов было 213. Проведённое химическое исследование показало, что изъятые растения — это галлюциногенные грибы, содержащие наркотическое вещество — псилоцибин. Масса наркотиков составила 120 граммов, — пишет издание.

Мужчину обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, а также в культивации растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. По решению суда обвиняемого заключили под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали 28-летнего депутата Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Его подозревают в организации нарколаборатории по производству мефедрона. Он является сыном депутата муниципалитета Ярославля, члена партии «Единая Россия» и председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности Игоря Бортникова.

Александр, как и его отец, состоит в партии.