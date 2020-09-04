У жителя Орехово-Зуево изъят арсенал оружия

В доме жителя подмосковного Орехово-Зуево был проведён обыск. Полиция изъяла пистолеты, глушители и патроны.
Как
Отмечается, что у всего оружия была изменена конструкция. При этом несколько массогабаритных макетов были переделаны для стрельбы боевыми патронами. Специалисты выяснили, что 16 патронов из найденных были самодельные, а три относятся к категории боеприпасов.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. Вопрос о мере пресечения будет решаться после результатов экспертизы оружия.
Как писал NEWS.ru, Усть-Куломский районный суд Коми признал виновным охотника в незаконном сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в их незаконном хранении. 57-летний мужчина является единственным жителем деревни Юдор.
Следствием было установлено, что мужчина незаконно хранил три ёмкости с порохом. Он также собрал из нескольких деталей оружия одно ружьё и продал его вместе с двумя банками пороха. У него во владении также было оружие, на которое он не имел разрешения.
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