У жителя Орехово-Зуево изъят арсенал оружия

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В доме жителя подмосковного Орехово-Зуево был проведён обыск. Полиция изъяла пистолеты, глушители и патроны.

Как сообщает телеканал «360», в доме нашли пистолеты В92KURS, ECOL BOTAN EBT, STALKER-М 906 и револьвер ECOL Vaiper 2,5. Кроме того, в сарае обнаружены пистолеты с маркировочными обозначениями МР-371, МЦ 57 С 9686, UMAREX Brigadier Mod 96, Р-446 VIKING. Все они направлены на экспертизу.

Отмечается, что у всего оружия была изменена конструкция. При этом несколько массогабаритных макетов были переделаны для стрельбы боевыми патронами. Специалисты выяснили, что 16 патронов из найденных были самодельные, а три относятся к категории боеприпасов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Вопрос о мере пресечения будет решаться после результатов экспертизы оружия.

Как писал NEWS.ru, Усть-Куломский районный суд Коми признал виновным охотника в незаконном сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в их незаконном хранении. 57-летний мужчина является единственным жителем деревни Юдор.

Следствием было установлено, что мужчина незаконно хранил три ёмкости с порохом. Он также собрал из нескольких деталей оружия одно ружьё и продал его вместе с двумя банками пороха. У него во владении также было оружие, на которое он не имел разрешения.