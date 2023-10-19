Квартира жителя новостройки в Подмосковье покрылась грибами из-за нечистот Житель Подмосковья два месяца ждет устранения аварии застройщиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире жителя новостройки в Подмосковье выросли грибы после прорыва канализации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам мужчины, он уже два месяца ждет, когда застройщик ликвидирует неисправность.

Несколько раз в день приходится сливать ведра с нечистотами. Испорчены стены, новый ремонт, выросли грибы. При этом аварийный ремонт должны выполнить за три дня, — рассказал каналу хозяин квартиры.

Он пояснил, что жилье комфорт-класса в доме на Реутовской улице в Балашихе приобрел в начале текущего года, а прорыв канализации случился в середине августа. Мастера из управляющей компании отремонтировать трубу не смогли, поставили под нее ведро и посоветовали хозяину связаться с застройщиком.

Представитель застройщика пришел к мужчине только через месяц. Он составил акт и пообещал произвести ремонт. С тех пор мастер трижды назначал хозяину квартиры встречу, но сам же ее отменял, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Владелец жилья добавил, что после обработки грибы в квартире расти перестали, но появились мухи.

Ранее жительница Иркутска Альбина Метляева рассказала, как ее 72-летняя бабушка живет в аварийном доме без отопления. Зимой полы и стены в квартире покрываются льдом, несмотря на работу обогревателей. По ее словам, местные власти отказываются помочь женщине, которая с 2015 года ожидает переселения из аварийного жилья в поселке Кобляково.