У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели У жителя хабаровского села из незаконного оборота изъяли гранаты и взрыватели

Фото: 27.мвд.рф

Боеприпасы были изъяты из нелегального оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает местное управление МВД. Задержанным оказался 39-летний безработный мужчина из поселка Обор.

Полиция возбудила дело о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В ходе осмотра гаража на участке подозреваемого полицейские обнаружили несколько деревянных ящиков, содержащих шесть гранат, шесть взрывателей к ним и 38 взрывпакетов — пиротехнических устройств промышленного производства. Было установлено, что обнаруженные предметы находятся в исправном состоянии и пригодны для использования.

Подозреваемый сообщил полиции, что обнаружил боеприпасы в лесу около поселка Обор примерно 15 лет назад и хранил их в гараже для отпугивания диких животных. В отношении мужчины была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, 6 марта сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в подмосковном Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1. Как оказалось, его призвали в октябре прошлого года.