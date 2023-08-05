У жителя деревни в Ленобласти нашли 144 куста конопли и 13 кг марихуаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У жителя деревни Кальтино в Ленинградской области полиция нашли 144 куста конопли и 13 кг марихуаны, сообщает портал регионального МВД. При обыске в доме оперативники также обнаружили электронные весы, упаковочный материал и оборудование для культивирования.

В отношении 30-летенего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области девушка, отправившаяся в лес по ягоды, обнаружила пакет с наркотиками. По данным полиции, всего находка содержала около килограмма наркотических веществ.

8-летняя жительница поселка Стеклянный Всеволожского района рассказала, что 1 августа отправилась в лес между поселками Парклесхоз и Перелесье, чтобы собрать ягод. Во время прогулки она обнаружила под деревом полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Девушка отнесла находку в полицию.

До этого в деревне Черное Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 233 кустов конопли. Их выращиванием занимались двое местных жителей. При обыске у них, помимо растений, изъяли около 6 кг уже готового растительного наркотика, оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы. На мужчин завели уголовное дело, им грозит серьезный тюремный срок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.