У жительницы Новосибирска обострилась астма из-за грязного воздуха

Жительница Новосибирска Наталья заявила, что около шести лет назад, когда экология в городе стала заметно хуже, у неё обострилась астма, которая была в ремиссии 20 лет. Пульмонолог Ольга Филоненко в беседе с Сиб.фм призналась, что за последние пять лет люди действительно стали чаще жаловаться на астму.

Если пациент не придерживается базисной терапии, использует бесконтрольно короткодействующие бронходилататоры, с учётом разных факторов, в том числе экологической обстановки — течение болезни может ухудшаться, — заверила Филоненко.

Тем не менее Наталья убеждена, что основном причиной обострения астмы является именно грязный воздух Новосибирска. Свою позицию она аргументировала тем, что её дочери стало гораздо лучше, когда она переехала учиться в Москву. При этом каждый раз, когда девушка возвращается в родной город, у нее снова обостряется астма, уверяет Наталья.

Ранее стало известно, что вакцина от астмы успешно прошла этап доклинических испытаний на животных. Работающие над препаратом учёные готовятся протестировать вакцину на людях-добровольцах.