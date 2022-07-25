У жителей Иркутска изъяли пятилетнюю дочь и увезли в Таджикистан В Иркутске пятилетнюю девочку изъяли из приемной семьи и увезли в Таджикистан

Фото: Global Look Press

Суд в Иркутске аннулировал удочерение пятилетней девочки бурятской семьей и отправил ее к родным родителям в Таджикистан, сообщает «Подъем». Как заявил бывший приемный отец ребенка Михаил Бухашеев, он вместе с супругой планирует обжаловать это решение.

Мы будем оспаривать это распоряжение. Будем подавать иск, идти дальше. У нас были встречи с матерью. Вряд ли она понимала, что это мама, для нее мама одна с рождения — моя супруга. Когда спрашивали ее, она отвечала: «У меня свой дом есть». Мама скрытная, не хочет общаться, свою позицию она не объяснила, — рассказывает Михаил.

Девочка Маша родилась в октябре 2017 года. Биологические родители тогда не забрали ее из больницы. Спустя два месяца ее взяли под опеку Михаил и Марина Бухашеевы. В июле 2022 года они пожелали удочерить Машу. Изначально органы опеки приняли решение отдать им ребенка, однако после решение было аннулировано, поскольку реальные родители девочки пожелали вернуть ее обратно.

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