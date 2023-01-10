У жилого дома в центре Петербурга обнаружен человеческий череп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга сотрудники ЖКС обнаружили человеческий череп, пишет «Фонтанка». На странную находку коммунальщики наткнулись при проведении ремонтных работ. На черепе есть отверстие круглой формы в области темени. Сотрудники СК отправили останки в морг на исследование.

В единую службу «112» накануне около семи вечера поступило сообщение о находке около дома 8 по Средней Подьяческой улице. По предварительной информации, сотрудники ЖКС № 2 пригнали к дому экскаватор для того, чтобы подобраться к аварийной трубе. На глубине 1,5 метра в ковш попал человеческий череп.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique на улице Малые Каменщики в Таганском районе нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее личность — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Сколько тело пролежало в номере, неизвестно.

Летом прошлого года в столичном районе Ростокино при прокладке теплотрассы нашли три человеческих скелета. Вероятно, они пролежали в земле как минимум 20 лет.